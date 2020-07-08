08.07.2020
13:55
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Светская хроника

Фотофакт: Айсен Николаев с супругой в Париже

Сегодня глава Якутии поделился со своими подписчиками фотографией из Парижа (фото сделано на фоне Оперы Гарнье). И подписал под фотографией:

«Если меня спросят: «Что самое важное в жизни?», я незамедлительно отвечу – семья!

Из поколения в поколение, как бесконечный цикл жизни, мы рождаемся, учимся, взрослеем, встречаем свои половинки, создаём семьи и воспитываем своих детей. Именно семейные узы наполняют нашу жизнь смыслом. И в этот замечательный день, хочу ещё раз поблагодарить свою семью. Спасибо за поддержку, за любовь и заботу, за самые яркие и самые лучшие моменты в моей жизни! Без лишних слов, всем в этой жизни, я обязан вам – моей семье!

Дорогие друзья, поздравляю Вас с Днём семьи, любви и верности!
Желаю всем семейного благополучия, счастья и любви!»

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Если меня спросят: «Что самое важное в жизни?», я незамедлительно отвечу – семья! Из поколения в поколение, как бесконечный цикл жизни, мы рождаемся, учимся, взрослеем, встречаем свои половинки, создаём семьи и воспитываем своих детей. Именно семейные узы наполняют нашу жизнь смыслом. И в этот замечательный день, хочу ещё раз поблагодарить свою семью. Спасибо за поддержку, за любовь и заботу, за самые яркие и самые лучшие моменты в моей жизни! Без лишних слов, всем в этой жизни, я обязан вам – моей семье! Дорогие друзья, поздравляю Вас с Днём семьи, любви и верности! Желаю всем семейного благополучия, счастья и любви! #ДеньСемьи #Россия #Якутия #СахаСирэ #ykt

A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) on

Фото: https://www.instagram.com/p/CCXc6plpR1Z/
Источник: https://www.instagram.com/p/CCXc6plpR1Z/
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