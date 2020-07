Фотофакт: Айсен Николаев с супругой в Париже

View this post on Instagram

Если меня спросят: «Что самое важное в жизни?», я незамедлительно отвечу – семья! Из поколения в поколение, как бесконечный цикл жизни, мы рождаемся, учимся, взрослеем, встречаем свои половинки, создаём семьи и воспитываем своих детей. Именно семейные узы наполняют нашу жизнь смыслом. И в этот замечательный день, хочу ещё раз поблагодарить свою семью. Спасибо за поддержку, за любовь и заботу, за самые яркие и самые лучшие моменты в моей жизни! Без лишних слов, всем в этой жизни, я обязан вам – моей семье! Дорогие друзья, поздравляю Вас с Днём семьи, любви и верности! Желаю всем семейного благополучия, счастья и любви! #ДеньСемьи #Россия #Якутия #СахаСирэ #ykt