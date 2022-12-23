23.12.2022
08:37
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Светская хроника

Фотофакт: Айаал Лазарев на Уолл-стрит

Якутский борец Айаал Лазарев сейчас находится в США, где на Уолл-стрит у бронзового быка просит финансового благополучия. «Атакующий бык» — визитная карточка Нью-Йорка.

Спортивная карьера:

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Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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