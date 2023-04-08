08.04.2023
14:19
295
Погода
Фотофакт: А на Чукотке снега еще больше?
Биһиги хаарбыт диэн, 😂. Чукотка
На Чукотке снега навалило по верхушки линий энергопередач.
Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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