08.04.2023
14:19
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Погода

Фотофакт: А на Чукотке снега еще больше?

Биһиги хаарбыт диэн, 😂. Чукотка
На Чукотке снега навалило по верхушки линий энергопередач.

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp

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