Фотофакт: 95-летняя фанатка слушает якутскую песню

На этом фото 95-летняя бабушка слушает песню Валерия НОЕВА «Быыраhай, куех сайын барахсан…» в исполнении Вероники НЕУСТРОЕВОЙ на аккомпанемент Даниила АЛЕКСЕЕВА.

Песня на якутском языке, в ней поется о тоске по уходящему лету. Улетающие на юг прощаются с родными, и отец-журавль говорит сыну, что больше сюда не вернется, а сын с горячностью уверяет, что они вернутся оба.

Очевидцы рассказывают, что автор Валерий Ноев, будучи серьезно больным, прогуливаясь на природе, увидев стаю улетающих журавлей, в ту же ночь сочинил мелодию и слова.

Вероника Неустроева — обладатель Гран-при конкурса «Туой Хайа» — 1998, ныне учитель английского языка в Майинской СОШ N1 им. Д. Ходулова, мать троих детей. Поет от души, от сердца, у нее нет музыкального образования.

Аккомпанирует на баяне преподаватель Маинской музыкальной школы, выпускник ЯМУ Даниил Алексеев.

Песня из репертуара Валерия Ноева «Быраһаай, күөх сайын барахсан…»

Клип снят в рамках проекта Ивана СЕМЕНОВА — Банигроя «Тыыннаах дорҕооннор». Клип в данное время крутится на популярных ютуб-каналах «Ырыа ыллыга», канале Стаса НОЕВА, канале Ивана Семенова — Банигроя, а также на телеканале НВК Саха.