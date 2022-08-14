Фотофакт: 86-летняя бабушка удивляет

86-летняя бабушка удивляет односельчан своей энергичностью 👏 Жительница села Усть-Татта Таттинского улуса, несмотря на преклонный возраст, ездит на рыбалку и делится радостной фотографией. Она всю жизнь проработала дояркой, и в свои 86 лет продолжает оставаться такой же энергичной бабушкой с открытой душой, рассказывают односельчане.

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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