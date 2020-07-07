07.07.2020
14:55
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Происшествия

Фотофакт: 5-этажный дом в центре Якутска раскалывается?

На фасаде жилого дома пр адресу: улица Дзержинского 26 — можно наблюдать очень большую трещину.

Данный жилой дом раньше считался престижным: так как его строили для партийной советской элиты.

Большая часть трещины замазана, но сверху дом стал снова раскалываться.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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