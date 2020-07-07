Фотофакт: 5-этажный дом в центре Якутска раскалывается?

На фасаде жилого дома пр адресу: улица Дзержинского 26 — можно наблюдать очень большую трещину. Данный жилой дом раньше считался престижным: так как его строили для партийной советской элиты. Большая часть трещины замазана, но сверху дом стал снова раскалываться.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх