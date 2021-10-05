Фотофакт: 1954‒1955 учебный год. Педколлектив Тюнгюлюнской средней школы
Слева направо I ряд : Велерия Георгиевна Филиппус, Валериан Титович Иванов, Федор Иванович Кычкин, Андрей Николаевич Анисимов, Владимир Дмитриевич Борисов, Таисия Николаевна Борисова, Клавдия Михайловна Орлова;
II ряд : Иннокентий Гаврильевич Попов Люция Серафимовна Иванова, Клавдия Андреевна Новокшонова, Анна Акимовна Слепцова, Анна Николаевна Захарова, Мария Тихоновна Попова, Мария Владимировна Бартошевич, Евдокия Романовна Шахурдина, Иван Гаврильевич Тимофеев;
III ряд : Семен Николаевич Пестерев, Афанасий Лазаревич Габышев, Анна Семеновна Слепцова, Зинаида Михайловна Кычкина, Егор Дмитриевич Титов, Иван Алексеевич Винокуров, Лев Исакович Гительман ;
IV ряд : Василий Иннокентьевич Свинобоев, Алексей Леонтьевич Попов, Егор Егорович Пестерев, Алексей Кузьмич Тарабукин, Иван Кондратьевич Риттер, Георгий Ефимович Орлов.
Оригинал фото в архиве Габышевой Ольги Николаевны.
Подписали : Ольга Николаевна Габышева, Владимир Ефимович Орлов, Софья Гаврильевна Дмитриева. 3 марта, 2015 г. с. Майя.
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