Фото: Жуткое столкновение автобуса и иномарки

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В столице Якутии 7 октября в 13 часов 17 минут в ДЧ ГИБДД поступило сообщение о столкновении 2-х транспортных средств на перекрестке Сергеляхское шоссе – Тимофея Бутакова с пострадавшими.

Предварительно установлено, что около 1 часа дня, водитель 1973 г.р., управляя автомашиной «Тойота Виста» следуя по Сергеляхскому шоссе со стороны ул. Лермонтова в сторону Птицефабрики, на не регулируемом перекрестке Сергеляхское шоссе и ул.Тимофея Бутакова, допустил выезд на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом «ПАЗ-32054», под управлением водителя 1965 г.р.

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В результате ДТП травмы получили:

Водитель ТС «Тойота Виста» получил: Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области, закрытая травма грудной клетки, перелом 5, 9 ребра справа, назначено амбулаторное лечение.

Также с места ДТП в медучреждение доставили пассажирку автобуса «ПАЗ-32054» женщину 1949 г.р., пенсионерку, которая в момент ДТП находилась на левом пассажирском сиденье по середине, где ей поставили диагноз: «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана нижней губы, ушибленная рана верхней губы, ушиб обоих коленных суставов», назначено амбулаторное лечение.

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Чуть позже самостоятельно обратились несовершеннолетние пассажиры автобуса «ПАЗ-32054» мальчик и девочка 10 лет с ушибами лица, назначено амбулаторное лечение.

Водитель автомашины «Тойота Виста» согласно данным ГИБДД к административной ответственности за нарушение ПДД за последний год привлекался 4 раза: по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ (за управление ТС водителем, лишенным права управления ТС), по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке ТС), по ст. 12.6 КоАП РФ (за ремень), по ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ (за нарушение правил расположения ТС на проезжей части).

Согласно проведенного медосвидетельствования на состояние опьянения, факта употребления алкогольных напитков у водителей не установлено.

Госавтоинспекция г. Якутска обращается ко всем водителям – быть предельно внимательными на дорогах. Не превышать безопасный скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию и интервал. При перевозке детей в обязательном порядке пристегивать при помощи детских удерживающих устройств соответствующей группы.