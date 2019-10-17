Фото: Жуткое ДТП произошло в Якутии

16 октября в 14 часов 10 минут в ДЧ отделение МВД России по Оймяконскому району поступило сообщение о том, что на 45-м километре от п. Усть-Нера, Оймяконского района на ФАД «Колыма» (участок «Ольчанский перевал») произошло ДТП, имеются пострадавшие.

По предварительным данным установлено, что водитель 1976 г.р. управляя микроавтобусом «Тойота Хайс» на 897 км.+140 м. ФАД «Колыма», не соблюдая скоростной режим и дорожные условия нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, в результате которого совершил наезд на барьерное ограждение, что и повлекло опрокидывание транспортного средства на левую сторону по ходу движения.

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В результате автоаварии два пассажира (мужчины 1978 г.р. и 1989 г.р.) получили множественные ушибы, от госпитализации отказались, 1 пассажир- женщина 1949 г.р. от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

В ходе проверки выяснилось, что в салоне «Хайс» помимо водителя находились три пассажира, что в момент автопроисшествия все не были пристегнуты ремнями безопасности.

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Установлено, что водитель имеет 9 лет водительского стажа по категориям «А,В,С», не имеет соответствующих документов на право перевозки пассажиров и багажа. За текущий год по линии ГИБДД привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ, ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ, ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ.

Из объяснения водителя следует, что взял пассажиров через мобильный мессенджер «Whatsapp» и признается, что до поездки и по пути движения выпивал легкий алкоголь.

Водитель от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался.

В отношении водителя составлены протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (за отказ прохождения медосвидетельствования) и по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ (за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

По факту ДТП проверку проводит следствие.

Сотрудниками Госавтоинспекции республики за 9 месяцев текущего года проведено 156 профилактических мероприятий, по результатам которых выявлено 1369 нарушений: нарушение режима труда и отдыха водителей 18, несанкционированное внесение изменений в конструкцию автобусов 82, несанкционированные внесения изменений в конструкцию легковых и иных автомобилей, используемых для перевозки 8 и более пассажиров 35, неисправность автобуса 404; не проведение технического осмотра 100, отсутствие путевой документации 224, не проведение предрейсового медицинского осмотра 30, незаконная предпринимательская деятельность 442.

По 16 фактам, когда пассажиры перевозились на коммерческой основе автобусами в межрайонном сообщении без лицензии, материалы дел направлены в адрес Восточно-Сибирского управления государственного автодорожного надзора для проведения дальнейшей проверки и привлечения к административной ответственности по ч.1 ст.14.1.2 КоАП РФ.

Также инспекторами Госавтоинспекции республики выявлено 15 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотренных ст. 238 УК РФ по которым СУ СК РФ по РС (Я) возбуждены 10 уголовных дел, из них 5 в отношении лиц, оказывающих услуги по перевозке пассажиров без разрешающих документов, без государственной регистрации.