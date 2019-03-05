Фото якутской «Мисс Бикини» дали повод для сплетен (18+)

Победительница республиканского конкурса «Мисс Бикини-2018» и «3-я Вице-мисс» международного конкурса «Queen of Eurasia — 2018» Ирина Игнатьева активно ведет свою страницу в Instagram, количество подписчиков растет изо дня в день. На этот раз новые фотографии красавицы дали повод для сплетен о том, что она встречается со спортсменом и моделью Марком.

Но Ирина заверила своих поклонников, что фото постановочные, и Марк не ее молодой человек.

Просто друг 😹👋🏻 хватит задавать вопросы и говорить, что мы пара 😹. Просто ДРУЗЬЯ 👌🏻

Фото Виктор Сафран