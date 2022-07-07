Фото: якутские команды фитнес-аэробики показали класс!

За последние несколько лет уровень якутских спортсменок в фитнес аэробике значительно вырос. Поэтому интрига на соревнованиях VIII Спортивных игр народов Якутии сохранялась до конца. Об этом в комментарии для ЯСИА отметила главный судья, председатель судейской коллегии федерации фитнес аэробики России Юлия Котельникова. На VIII Спортивных играх народов Якутии в Борогонцах завершились соревнования по фитнес аэробике. Зрелищные программы представили 12 команд по восемь девушек. Как призналась приглашенная из Красноярска судья Юлия Котельникова, определить лучшую команду было крайне сложно.

«Уровень у якутских спортсменок очень высокий. Это удивительно, потому что, когда мы приезжаем в отдалённые районы, видим слабый уровень команд, в этом надо признаться честно. Но здесь судейская коллегия напрягается, нам нелегко определить лучших. Финальные команды шли ноздря в ноздрю, интрига сохранялась до конца», — сказала Юлия Котельникова.

К слову, ранее судья уже встречала якутских спортсменок на российских соревнованиях, но тогда им не удалось получить призовые места. Сейчас же все изменилось, а Котельникова лично пригласила якутянок участвовать во всероссийских соревнованиях в Красноярске и Москве. Отметим, за последние годы один из самых красивых видов спорта собирает вокруг себя все больше почитателей. Так, на последнем соревновании в Москве заявилось более 6000 спортсменок.

«В Якутии я впервые. Очень удивлена столь высоким уровнем организации игр. Я побывала почти на всех соревнованиях, накал страстей на каждом из них. Это очень хороший опыт, я хочу предложить что-то подобное и в Красноярском крае, потому что это очень сплачивает народ», — поделилась Котельникова.