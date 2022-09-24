24.09.2022
08:42
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Погода

Фото: в Нюрбе выпал первый снег

Зима наступила в Нюрбинском улусе — идет первый снег, сообщает тгк Газета Ньурба.

Фото: тгк Газета Ньурба
Источник: тгк Газета Ньурба

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