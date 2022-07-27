Фото: Столпотворение на пляже — жара в Якутске!

Городской пляж набит битком. Якутск изнывает от жары. Очевидцы сообщают о том, что к пляжу не проехать — там пробки, сообщает тгк Yakutsk News. Подобная картина и на всех пригородных протоках и озерах.

Фото: тгк Yakutsk News Источник: тгк Yakutsk News

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