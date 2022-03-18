Фото: сравнение цен на продукты 2020 и 2022 гг. в магазинах Якутска

Ценники на основные продукты в 2020 и 2022 г. в Якутске, опубликовал тгк Yktpablic Список старых ценников взят из архива news.ykt.ru

Молоко День 62 рубля в 2020 и сейчас 78 рублей

Мука Макфа 1 кг 51 руб против 83 руб

Макароны Макфа 67 руб в 2020, сейчас 92 рубля

Сахар песок в упаковке в 2020 цена за 1 кг 39 руб, сейчас 108 руб

Гречка упаковка 800 грамм в 2020 стоил 77 рублей, сегодня 173 рубля

Масло растительное в 2020 стоил от 79 до 100 руб, сегодня же ценник около 160 руб

Все фото сегодняшних ценников взяты из разных источников, сообщает тгк Yktpablic