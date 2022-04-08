Фото соревнований собачьих упряжек «Сөргүтүү» — улыбка в кадре!

Фоторепортаж с соревнований по ездовому спорту «Сөргүтүү» опубликовал тгк YakutskNews. На замечательных снимках Марии Егоровой — улыбчивые ездовые собаки и их хозяева. Юные наездники проехались по заснеженной трассе протяженностью 500 метров. Для взрослых длина трассы составила 2 000 метров: сначала состоялись гонки с собаками на лыжах, затем гонки в упряжке из двух собак, сообщает тгк YakutskNews.

Фото: тгк YakutskNews Источник: тгк YakutskNews

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