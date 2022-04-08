08.04.2022
18:33
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Путешествия & Отдых
Фото соревнований собачьих упряжек «Сөргүтүү» — улыбка в кадре!
Фоторепортаж с соревнований по ездовому спорту «Сөргүтүү» опубликовал тгк YakutskNews. На замечательных снимках Марии Егоровой — улыбчивые ездовые собаки и их хозяева.
Юные наездники проехались по заснеженной трассе протяженностью 500 метров. Для взрослых длина трассы составила 2 000 метров: сначала состоялись гонки с собаками на лыжах, затем гонки в упряжке из двух собак, сообщает тгк YakutskNews.
Фото: тгк YakutskNews
Источник: тгк YakutskNews
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