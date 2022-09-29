29.09.2022
21:02
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Якутия

Фото: СОБР «Алмаз» Росгвардии Якутии в зоне спецоперации

Сотрудники СОБР «Алмаз» Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) в зоне проведения операции на Украине. Фото — позывной «Мерф». тгк Канал специального назначения.

Фото: позывной «Мерф».
Источник: тгк Канал специального назначения

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