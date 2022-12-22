22.12.2022
21:07
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Праздники

Фото: Снежные зайцы со всех уголков Якутии

Совсем скоро в свои права вступит 2023 год, Год Черного Водяного Кролика. Перед новогодними праздниками умельцы со всех уголков Якутии украшают дворы снежными или ледяными фигурами хозяев предстоящего года. ЯСИА предлагает фотоподборку ушастых.

Очередным творением вновь порадовал сотрудник филиала ГУП «ЖКХ» Аполлон Захаров. Снежные скульптуры украсили территорию районного дома народного творчества в Амге и у здания клуба в Покровке. В ближайшие дни мастер планирует изготовить очередную скульптуру у здания ГУП «ЖКХ» в Якутске. Отметим, что увлекается созданием фигур из снега Захаров уже больше 20 лет.

Целый отряд персонажей из разных мультфильмов появился на улицах Якутска. На радость детям любимых героев воссоздал Григорий Батыров.

Известный в народе мастер Дьулусхаан Баппагай из Верхневилюйского района сотворил целую композицию, в которой провожает символ уходящего Года Тигра и встречает хозяина следующего года.

Другие новогодние памятники зайцу можно посмотреть в фотоподборке ЯСИА

Фото: Соцсети
Источник: ЯСИА

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