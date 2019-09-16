16.09.2019
12:27
1274

Якутия

Фотофакт: 16-летний великан живет в Якутии

В городе Покровске Хангаласского района живет ученик 10 класса ПСОШ №4 Петр АНДРЕЕВ, чей рост, как у дяди Степы из стихотворения Сергея МИХАЛКОВА, на сегодняшний день составляет 2 метра 10 сантиметров. 

Фото: Соцсети.
Источник: http://ysia.ru/fotofakt-shestnadtsatiletnij-velikan-iz-pokrovska/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх