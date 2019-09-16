Фотофакт: 16-летний великан живет в Якутии

В городе Покровске Хангаласского района живет ученик 10 класса ПСОШ №4 Петр АНДРЕЕВ, чей рост, как у дяди Степы из стихотворения Сергея МИХАЛКОВА, на сегодняшний день составляет 2 метра 10 сантиметров.

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