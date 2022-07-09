09.07.2022
10:52
67
Происшествия
Фото: сгорела опора ЛЭП в Усть-Алдане
8 июля в 19.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщении о пожаре на трассе в с. Тулуна Усть-Алданского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела опора. В результате пожара огнем повреждена высоковольтная опора ЛЭП на площади 1 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 2 человека личного состава и 1 единица техники.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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