05.01.2023
22:40
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Спорт

Фото: Семейный Новый год спортсменов Виктора Рассадина и Василия Егорова

Наши выдающиеся спортсмены встречают новый год в семейном кругу. Пожелаем им новых побед в новом году. Фото тгк PRanya Якутия

Борец Виктор Рассадин с женой Юлианой.

Боксер Василий Егоров с семьей поздравляет с Новым годом.

Фото: тгк PRanya Якутия
Источник: тгк PRanya Якутия

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