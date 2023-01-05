Фото: Семейный Новый год спортсменов Виктора Рассадина и Василия Егорова

Наши выдающиеся спортсмены встречают новый год в семейном кругу. Пожелаем им новых побед в новом году. Фото тгк PRanya Якутия Борец Виктор Рассадин с женой Юлианой. Боксер Василий Егоров с семьей поздравляет с Новым годом.

Фото: тгк PRanya Якутия Источник: тгк PRanya Якутия

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