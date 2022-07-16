16.07.2022
12:18
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Светская хроника

Фото: самая красивая пара Сандеш и Иванна

Пожалуй, одна из самых красивых пар, что мне доводилось снимать @i_ivanochka@sandesh21jhingan. Как же я кайфанул от процесса съемки, сообщил фотограф Николай Тугэн в своем аккаунте @tygen.n. Любуемся вместе с ним на индийско-якутскую пару Сандеш Джинган и Иванны Павловой.

Индийский футболист Сандеш Джинган впервые в Якутии — на родине жены
Фото: Николай Тугэн
Источник: Соцсети

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