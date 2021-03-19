19.03.2021
12:23
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Происшествия

Фото с места жуткой аварии в Якутии

Два человека пострадали в результате опрокидывания КамАЗа в Томпонском районе Якутии. Вероятной причиной ДТП стали отказавшие в пути тормоза.

18  марта около 13 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Томпонскому району поступило сообщение о том, что на 28-м  километре региональной автодороги «Яна» произошло дорожно-транспортное происшествие, имеются пострадавшие.

Предварительно на месте происшествия было  установлено, что  43-летний водитель, управляя автомашиной “КамАЗ-43118-24”  с полуприцепом, следуя со стороны г.Якутска в сторону Верхоянского района,  не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание большегруза.

В результате дорожно-транспортного происшествия  водитель и его  пассажир 49-летний мужчина  получили различные травмы и переломы и были  госпитализированы в больницу п. Хандыга.

В ходе проверки установлено, что водитель  “КамАЗа” имеет более 20 лет стажа, за последний  год к административной  ответственности привлекался 1 раз по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством при наличии неисправностей.

В момент происшествия мужчины были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности.

Причиной аварии пострадавший камазист  назвал отказавшие  тормоза.

По факту  ДТП  проводится проверка.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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