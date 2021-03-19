Фото с места жуткой аварии в Якутии

Два человека пострадали в результате опрокидывания КамАЗа в Томпонском районе Якутии. Вероятной причиной ДТП стали отказавшие в пути тормоза.

18 марта около 13 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Томпонскому району поступило сообщение о том, что на 28-м километре региональной автодороги «Яна» произошло дорожно-транспортное происшествие, имеются пострадавшие.

Предварительно на месте происшествия было установлено, что 43-летний водитель, управляя автомашиной “КамАЗ-43118-24” с полуприцепом, следуя со стороны г.Якутска в сторону Верхоянского района, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание большегруза.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его пассажир 49-летний мужчина получили различные травмы и переломы и были госпитализированы в больницу п. Хандыга.

В ходе проверки установлено, что водитель “КамАЗа” имеет более 20 лет стажа, за последний год к административной ответственности привлекался 1 раз по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством при наличии неисправностей.

В момент происшествия мужчины были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности.

Причиной аварии пострадавший камазист назвал отказавшие тормоза.

По факту ДТП проводится проверка.