Фото с червями в школе Якутска оказалось фейком

В социальных сетях распространяется фотография с «червями» в туалете школы №20 города Якутска, что не соответствует действительности, сообщает тгк Управление образования Якутска.

На прошлой неделе в туалете были обнаружены остатки лапши. В субботу, 19 ноября, в чат- группе общешкольного родительского комитета появилась фотография с «червями». Председатель родительского комитета школы поставила в известность администрацию школы, попросила разъяснения. Администрацией школы была проведена беседа с учащимися, техническим персоналом, которые присутствовали при обнаружении «червяков».

Результаты исследования выявили факт постановочного фото с увеличением камеры и приближением объекта фотографирования.

Администрацией школы подана заявка в Центр гигиены и эпидемиологии РС(Я) о проведении лабораторного исследования в туалете на факт подтверждения отсутствия личинок червей.

Просим родителей с пониманием отнестись к данной ситуации, с осторожностью относиться к непроверенной информации.