Фото: утром после мощного урагана в Сунтаре

Вечером 29 июля на село Сунтар обрушилась мощная буря, ветер достигал до 25 м/с. Хотя стихия бушевала недолго, за это время рухнуло 20 опор электропередачи, ЕДДС района зафиксировал 23 обрыва проводов электросети. К счастью, пострадавших нет. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению аварийного отключения, а также устраняют обрывы оптоволоконной связи. Мощный ураган обрушился на Сунтар

Фото: тгк djiikey, КримЯкутия Источник: тгк @yakutia_kp

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