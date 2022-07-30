30.07.2022
10:44
394

Происшествия

Фото: утром после мощного урагана в Сунтаре

Вечером 29 июля на село Сунтар обрушилась мощная буря, ветер достигал до 25 м/с. Хотя стихия бушевала недолго, за это время рухнуло 20 опор электропередачи, ЕДДС района зафиксировал 23 обрыва проводов электросети. К счастью, пострадавших нет. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению аварийного отключения, а также устраняют обрывы оптоволоконной связи.

Мощный ураган обрушился на Сунтар
Фото: тгк djiikey, КримЯкутия
Источник: тгк @yakutia_kp

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх