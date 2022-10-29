29.10.2022
12:08
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Спорт

Фотофакт: Две бронзы в копилке сборной Якутии!

Первая медаль в копилку сборной Якутии на международном турнире по вольной борьбе имени Коркина. Бронзу добыл борец Константин КАПРЫНОВ.


Вторая бронза якутской сборной на турнире имени Коркина. Ее завоевал Андрей Бекренев.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Фотофакт: Две бронзы в копилке сборной Якутии!»
  1. Роман 29.10.2022 12:18

    Красивая схватка. Наш кандидат в мастера уломал чемпиона Европы, очень титулованного горца. Успехов ему, новых побед и самых высоких педесталов!!!

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