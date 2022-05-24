24.05.2022
21:28
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Природа

Фото: Огромное поле якутских подснежников!

Целое поле подснежников обнаружено в селе Мюрю Усть-Алданского улуса, пишет тгк Yakutsk News. В этом году действительно обилие подснежников, говорят, это предвещает урожайный год. Фото из соцсетей

Фото: Соцсети
Источник: тгк Yakutsk News

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