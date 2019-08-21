Фото: Наркотайник обнаружен в Якутске

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «МАК-2019» полицейскими задержаны двое подозреваемых в попытке незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с оперативниками МУ МВД России «Якутское» во дворе одного из жилых домов по улице 50 лет Советской Армии задержана 24-летняя уроженка СНГ, у которой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 30 полимерных пакетиков с кристаллообразным веществом светлого цвета.

Изъятое вещество было направлено на экспертно-криминалистическое исследование. Согласно данным экспертизы, у задержанной при себе находилось наркотическое средство синтетического происхождения общей массой около 2,5 граммов.

Установлено, что подозреваемая действовала от интернет-магазина и занималась приготовлением к распространению запрещенных веществ через «тайники».

Кроме того, возле дома по ул. Мерзлотная г. Якутск оперативниками обнаружен тайник с наркотическим веществом синтетического происхождения общим весом около 1,5 гр., принадлежащим безработному 24-летнему уроженцу СНГ.

В отношении задержанных по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.