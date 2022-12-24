24.12.2022
16:55
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Спорт

Фото: Лучшие девушки-борцы Якутии

На республиканском турнире по вольной борьбе выбирают лучших девушек-борцов

Республиканский турнир по вольной борьбе среди девушек на призы женщин Героев Социалистического Труда Якутии проходит во Дворце спорта «50 лет Победы». Турнир открылся вчера, в эти минуты идут полуфинальные и финальные схватки, а вечером будет награждение спортсменок, сообщает тгк @ulusmedia

Фото: тгк @ulusmedia
Источник: тгк @ulusmedia

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