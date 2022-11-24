24.11.2022
10:15
139

Экономика

Фото: ЛЭП с высоты птичьего полета

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели плановый облёт самых отдаленных участков магистральных линий электропередачи, пролегающих по обширным труднодоступным территориям Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Амгинского и Усть-Майского улусов.

В рамка облёта с воздуха проведена визуальная проверка состояния магистральных линий 110 кВ «Майя – Табага I и II цепь», «Майя – Чурапча», «Чурапча – Сулгачи», «Сулгачи – Эльдикан» и «Эльдикан – Солнечный». Общая протяженность обследования составила порядка 583 километров.

Осмотр ЛЭП с воздуха переход ЛЭП через Алдан ПС Сулгачча трасса ЛЭП, пролегающая через горы
1 из 4

«Воздушный осмотр позволяет масштабно охватить удаленные участки магистральных линий и провести анализ технического состояния за один световой день, тогда как осмотр с земли может занять недели», — прокомментировал главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис.

Фото: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх