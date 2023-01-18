18.01.2023
21:25
185

Православие

Фото: Крещенский сочельник в Якутске

Моменты богослужений Крещенского сочельника в Якутске. Фотографии тгк Роман Архиепископ Якутский.


Фото: А. Сорокин
Источник: тгк Роман Архиепископ Якутский

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