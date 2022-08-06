06.08.2022
14:34
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Якутия

Фото: красота загадочного озера Кыыс Күөлэ

Загадочное озеро «Кыыс Күөлэ» в Оймяконском районе. Вы посмотрите на эту красоту! Фото sivtsevsema958 разместил тгк Yakutsk News

Фото: sivtsevsema958
Источник: тгк Yakutsk News

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