Фото: красота загадочного озера Кыыс Күөлэ

Загадочное озеро «Кыыс Күөлэ» в Оймяконском районе. Вы посмотрите на эту красоту! Фото sivtsevsema958 разместил тгк Yakutsk News

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