Фото, которое вызвало переполох в якутских соцсетях

Фитнес-тренер и блогер Алена Каратаева, которая называет себя Блэк Карат, опубликовала в соцсети фото, которое подписала: «С днем рождения, папа! Будь всегда на позитиве. Мои любимые мужчины».

Публикация этого фото вызвала бурное обсуждение в якутском Телеграме: дело в том, что на фото вместе с отцом Алены Каратаевой запечатлен первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

Как пишет тгк @pryanaya_yakutia: «Это его первое появление на публике в таком качестве. Блогер скрывала тайные отношения с ВИП-чиновником, интриговала, но всё в маленьком городе становится явным». А тгк V ЯКУТИИ.РУ даже отреагировал поздравлением: «Тесть и зять очень похожи. Счастья и любви молодым!».

