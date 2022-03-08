Фото от Алексея Павлова: Когда же закончится 8 марта?

Когда же закончится Международный женский день? Знаменитое фото от художественного руководителя Театра юного зрителя Алексея Павлова. В этом году Алексей Павлов продолжил тему новым фотообразом.

Фото: Телеграм Источник: Телеграм

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