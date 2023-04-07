07.04.2023
20:39
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Спорт

Фото: Как Василий Егоров развлекается с друзьями

Василий Егоров пишет в соцсети*: С Димкой отработали спарринг и пришли бить нашего друга тяжеловеса Ярослова.

*соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ

Фото: Соцсети
Источник: тгк @pryanaya_yakutia

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