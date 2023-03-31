Фото: Как в магаданском Сеймчане встретили оймяконского всадника

Дугуйдан Винокуров в своем тгк Всадники севера сообщил:

Вот и завершился экстремальная экспедиция поход «Дорогами великих предков» в колымский Сеймчан. Из родного села Ючюгей Оймяконского района Якутии мы выехали 21февраля. И утром 30 марта, пришли в поселок Сеймчан Магаданской области. Дорога длиной 800 км заняла месяц и 9 дней, т. е. 6 недель.

Хочу поблагодарить всем тем, кто поддерживал во время поездки. Спасибо большое, что до последнего верили, помогали. За заботу, стимул и за то, что подбадривали нас.

Отдельное спасибо главам Магаданской области, Сусуманским, Ягоднинским и Среднеканским муниципальным городским округам и моей небольшой сопровождающей группе.

Как сообщил тгк Северная заря, на главной площади Сеймчана алгысчыт из Оймякона Филипп Захаров провел якутский обряд благословения — алгыс.