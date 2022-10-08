08.10.2022
08:41
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Спорт

Фото: Как бился Василий Егоров за выход в финал

Прославленный боксер из Якутии, четырехкратный чемпион России идет за очередной медалью главного ринга страны! Фотографии полуфинального боя Василия Егорова опубликовал тгк Спорт Якутии.

Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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