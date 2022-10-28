Фото: Ил Дархан с титулованными борцами

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ опубликовал пост в своем тгк:

Сегодня в Якутске встретился с нашими знаменитыми борцами, имена которых знает весь мир — Хаджимуратом ГАЦАЛОВЫМ, Джамалом ОТАРСУЛТАНОВЫМ, Денисом ЦАРГУШЕМ и Виктором ЛЕБЕДЕВЫМ✊🏻

Приглашаю всех в эти дни в «Триумф» стать свидетелями великолепного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина!