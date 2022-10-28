28.10.2022
14:27
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Спорт

Фото: Ил Дархан с титулованными борцами

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ опубликовал пост в своем тгк:

Сегодня в Якутске встретился с нашими знаменитыми борцами, имена которых знает весь мир —  Хаджимуратом ГАЦАЛОВЫМ, Джамалом ОТАРСУЛТАНОВЫМ, Денисом ЦАРГУШЕМ и Виктором ЛЕБЕДЕВЫМ✊🏻

Приглашаю всех в эти дни в «Триумф» стать свидетелями великолепного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина!

Источник: t.me/aisen_nikolaev

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