Фото и подробности ДТП с вахтовкой в Якутии

30 января около 6 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Оймяконскому району поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от поселка Артык произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

По предварительным данным, примерно в 5 часов 50 мин. на 1083 км ФАД «Колыма» водитель 1969 г.р., следуя со стороны Магаданской области по направлению в п.Усть-Нера Оймяконский район, управляя автомобилем «НЕФАЗ-4208-11-13», не справившись с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием на левую сторону проезжей части.

Предварительной причиной ДТП послужил выход из строя тормозной системы автомобиля в связи с низкими температурами.

Водитель перевозил 15 человек. В результате дорожно-транспортного происшествия 3 женщины получили различные травмы, они госпитализированы в местное медучреждение. В момент происшествия все пассажиры и водитель были пристегнутые ремнями безопасности. Благодаря этому, никто не получил серьёзных травм.

В ходе проверки установлено, что водитель транспортного средства «НЕФАЗ-4208-11-13» имеет общий водительский стаж с 1987 г. У него имеется лицензия на перевозку пассажиров. Согласно сведениям Госавтоинспекции, в 2019 г. он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД по ч.1 ст.12.37 КоАП РФ (за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС), по ч.2 ст.12.16 КоАП РФ (за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Медосвидетельствование на предмет установления состояния алкогольного опьянения показало, что водитель был трезв.

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По факту ДТП возбуждено дело по части ст.12.24 КоАП РФ “Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего”, назначено административное расследование согласно ст.28.7 КоАП РФ, по окончанию административного расследования будет вынесено соответствующее решение.