14.01.2023
11:53
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Происшествия
Фото: Горит Урдэл парк!
Пожар в Урдэл парк сегодня утром, сообщает тгк Sakhaday
Фото: тгк Sakhaday
Источник: тгк Sakhaday
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