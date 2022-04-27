27.04.2022
20:39
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Якутия

Фото: флаги в небе над Хомустахом

Красивое шоу в честь 100-летия ЯАССР устроили в небе над с. Хомустах. Флаги под крылом самолета.

Источник: тгк Новости Якутии
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