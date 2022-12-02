02.12.2022
19:04
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Якутия

Фото: Энергичные бабушки-заюшки на елке Покровска

Креативные бабушки из клуба «Эрчимнээх эбээлэр» («Энергичные бабушки»), вчера 1 декабря, на церемонии зажжения новогодней ёлки города Покровск, тгк Хангаласские

Фото: тгк Хангаласские
Источник: тгк Хангаласские

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