27.07.2022
21:17
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Общество
Фото: единственный «серебряный» волонтер из Якутии на играх «Дети Азии»
Фотофакт: Мария Егоровна Емельянова, председатель Комитета солдатских матерей РС(Я). Она – единственный “серебряный волонтер” из Якутии, работает наравне с девушками-юношами, годящимися ей во внуки.
Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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