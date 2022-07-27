Фото: единственный «серебряный» волонтер из Якутии на играх «Дети Азии»

Фотофакт: Мария Егоровна Емельянова, председатель Комитета солдатских матерей РС(Я). Она – единственный “серебряный волонтер” из Якутии, работает наравне с девушками-юношами, годящимися ей во внуки.

Фото: Whatsapp Источник: Whatsapp

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх