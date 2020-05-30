30.05.2020
19:45
693
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Фото дня: пустой Якутск
30 мая на улицах Якутска необычайно мало людей: некоторые улицы центра города даже опустели.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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