30.05.2020
19:45
693

Коронавирус

Фото дня: пустой Якутск

30 мая на улицах Якутска необычайно мало людей: некоторые улицы центра города даже опустели.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх