20.07.2022
21:50
312
Якутск
Фото дня
ул. Кирова — пр. Ленина. Справа будет пл. Ленина
г. Якутск в 60-ые годы
Источник: неизвестен
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