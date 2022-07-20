20.07.2022
21:50
312

Якутск

Фото дня

ул. Кирова — пр. Ленина. Справа будет пл. Ленина

г. Якутск в 60-ые годы


Источник: неизвестен

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