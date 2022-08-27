27.08.2022
17:17
274
Якутск
Фото: асфальт кладут на площади Ленина в Якутске
В Якутске продолжается работа по асфальтированию главной улицы города, сообщает тгк @yakutia_kp
Фото: тгк @yakutia_kp
Источник: тгк @yakutia_kp
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