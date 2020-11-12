Форум якутян, живущих за рубежом

В Якутии в 2022 году пройдет Форум соотечественников Республики Саха (Якутия), посвящённый празднованию 100-летия со дня образования Якутской АССР и 390-летия вхождения Якутии в состав Российского государства.

В форуме примут участие якутяне, проживающие за рубежом и поддерживающие исторические, культурные, социальные и экономические связи с родной республикой.

Вопросы, связанные с подготовкой и организацией форума, формированием плана мероприятий обсуждены на заседании оргкомитета, проведённого 11 ноября под председательством руководителя администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Афанасия Владимирова.

Афанасий Владимиров отметил важность проведения форума в развитии и укреплении международных и межрегиональных связей Якутии с иностранными государствами, активного участия в его работе общественных объединений, организаций и диаспор якутян, проживающих за рубежом, которые вносят личный вклад в продвижении интересов республики за пределами Российской Федерации, формирование положительного образа Якутии в мире.

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом возложена на Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия). Приоритетными направлениями в данной работе являются оказание практической помощи общественным объединениям якутян за рубежом, содействие в становлении новых национально-культурных объединений соотечественников и их инициативам, направленным на консолидацию российской диаспоры за рубежом.

Большой пласт работы также проводится в части оказания содействия проведению в странах проживания наших соотечественников различных мероприятий по поддержке национальных традиций народов России, поддержки проектов, связанных с созданием информационных ресурсов для консолидации якутян за рубежом, продвижению достижений культуры народов РС (Я) в мире, созданию сети информационно-культурных центров.

По информации Министерства по внешним связям и делам народов РС (Я) в настоящее время общественные объединения якутян созданы и работают в Латвии, Киргизии, Канаде, Китайской Народной Республике и Турции. Профильным министерством поддерживается постоянная связь с активными соотечественниками, проживающими в Сербии, США, Исландии, Великобритании, Германии.

В работе с соотечественниками за рубежом министерство также сотрудничает и с общественными объединениями, зарегистрированными в Якутии. Наиболее ярким примером в данной работе за последние годы можно назвать сотрудничество с ОО «Объединение по продвижению и консолидации народной дипломатии «Интерсфера», АНО «Эллэйаада», РОО «Илин Долгун» и ООО «Киэргэ».

На заседании министр по внешним связям и делам народов РС (Я) Гаврил Кириллин ознакомил с основными подходами проведения форума. Члены оргкомитета озвучили свои предложения, в том числе по развитию межрегиональных связей, поддержке и координации деятельности якутских диаспор, привлечению организаций, имеющих опыт взаимодействия с представительствами за рубежом и др. Общественным деятелем РС (Я) Л.Р. Кулаковской, проживающей в Сербии, предложено провести локальные мероприятия в зарубежных странах, где проживают якутяне, что позволит охватить больше наших соотечественников, проживающих за рубежом.

Все действующие общественные объединения якутян за рубежом готовы принять самое непосредственное участие в мероприятиях деловой и культурной части программы Форума соотечественников в Республике Саха (Якутия).

По итогам заседания, а также с учетом дополнительно внесенных предложений членов оргкомитета профильным министерством совместно с ГАУ РС (Я) «Конгресс-центр Якутия» будет разработана программа и план мероприятий Форума соотечественников в 2022 году в Республике Саха (Якутия).

Руководитель администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) Афанасий Владимиров подчеркнул важность проведения форума на высоком организационном уровне для расширения и развития направлений международного сотрудничества региона.