Форум «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ» объединил предложения экспертов и идеи горожан

Форум «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ» прошел по шести направлениям, отраженным в Указе Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева «О социально-экономическом развитии города Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года». В течение двух дней в работе форума на 25 площадках приняли участие более 1300 участников, принято 234 предложения, которые войдут в итоговую резолюцию.

Сегодня итоги форума подвели на пленарном заседании, которое состоялось в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина. Модератором выступил глава города Якутска Евгений Григорьев.

Во вступительном докладе Евгений Григорьев ознакомил с наиболее интересными и значимыми предложениями, выработанными в ходе обсуждений на форуме «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ».

«Эти предложения будут включены в муниципальные программы и обновленную стратегию развития города Якутска до 2032 года», — заверил Евгений Григорьев.

По итогам работы блока «Комфортная и устойчивая городская среда — достойная жизнь на Севере» будут приняты решения по реализации мастер-плана города Якутска, полному расселению аварийного деревянного многоквартирного фонда, ускоренному вводу жилья, используя механизмы комплексной застройки, строительству и реконструкции общественных пространств на территории столицы республики, также по ремонту и благоустройству 300 дворовых территорий многоквартирных домов.

«Кроме того, пристальное внимание будет обращено на изучение, мониторинг вечной мерзлоты и на систему прогнозирования и учета изменения температурных режимов, разработку и реализацию схемы водоотведения», — отметил глава города.

Также в стратегию войдут цели по достижению 100-процентного уличного освещения территории города и комплексному, системному озеленению города Якутска.

В блоке «Развитие транспортной системы» приняты предложения о продолжении работы по приведению в нормативное состояние всей улично-дорожной сети города. Также продолжится совершенствование системы общественного транспорта и сети теплых автобусных остановок.

«Мы планируем создать пешеходную и велосипедную инфраструктуры, которая охватит город. Также мы нацелены на сокращение вредных выбросов в атмосферу – для этого примем меры по переводу на газ общественного транспорта и коммунальной техники», — добавил Евгений Григорьев.

По итогам работы в блоке «Развитие социальной инфраструктуры – основа повышения качества жизни» разработаны предложения по созданию условий для занятий физической культурой, спортом, дополнительных мест в учебных и дошкольных учреждениях, созданию IT-школ для детей во всех округах города. Ставится задача по повышению уровня сдачи школьниками ГИА и ЕГЭ выше среднероссийских.

«По всем нашим муниципальным программам вопросы здоровьесбережения населения и повышения качества жизни каждого горожанина имеют приоритетное значение. При этом мы активно культивируем идею здорового образа жизни», — прокомментировал Евгений Григорьев.

В блоке «Драйверы роста экономики города» аккумулированы эффективные предложения по поддержке креативного предпринимательства, налаживанию системы столичного агропояса, муниципального взаимодействия с районами Республики Саха (Якутия).

«Мы намерены развивать на территории Якутска систему переработки, хранения сельхозпродукции для дальнейшей реализации. Разработаем и внедрим инвестиционные стандарты, продолжим проект «Квартал Труда», уделим внимание увеличению туристического потока и развитию инфраструктуры туризма и гостеприимства», — отметил Евгений Григорьев.

По итогам блока «Якутск – город идей и возможностей для каждого» решено включить в итоговую резолюцию создание не менее 50 территориальных общественных самоуправлений на всех городских территориях, в том числе в кварталах ИЖС. В городе будет создана единая цифровая платформа общественных инициатив и проектов для проведения грантовых конкурсов, интегрированная с платформой подачи заявок и оценки проектов Фонда президентских грантов.

На пленарном заседании форума «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ» выступили с докладами министр экономики Республики Саха (Якутия) Майа Данилова, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, советник директора ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» Григорий Мустафин, вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), Руководитель рабочей группы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктур Наталья Осипова, член Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, эксперт Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Олег Аполихин, исполнительный директор Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера Людмила Демихова.

Напомним, форум «Якутск 4.0.0 Старт» прошел в городе Якутске с 8 по 10 сентября. Форум призван стать стартовой платформой и возможностью объединения инициативных горожан, экспертов, бизнес-сообществ и городских властей для проектирования успешного будущего города Якутска, продолжением системной работы над налаживанием диалога и партнерства всех участников городского процесса, способствовать достижению общих целей городского развития.

Видеотрансляцию пленарного заседания смотрите на сайте форума «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ» по ссылке https://yakutsk-400.ru/.