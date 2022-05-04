Форум «Улицы России» пройдет в Ставрополе

С 26 по 29 мая в Ставропольском крае на площадке Северо-Кавказского федерального университета пройдет Всероссийский образовательный форум уличной культуры и спорта «Улицы России». Главная тема – профессиональное развитие гибких навыков менеджеров и деятелей уличных культур.

Впервые Форум пройдет как самостоятельное событие, раньше он был частью финала Международной конкурс-премии «КАРДО». Участниками станут 300 лидеров и активных представителей уличной культуры из 85 субъектов Российской Федерации. Это профессиональные управленцы, атлеты и менеджеры в направлениях: BMX, брейкинг, диджеинг, фриран, граффити, хип-хоп, паркур, рэп, скейтбординг, скут, трикинг, воркаут и стрит-арт.

Программа форума разделена на блоки в зависимости от 3-х категорий участников: руководители региональных отделений Улиц России; специалисты, работающие с молодежью; активные представители уличной культуры и спорта. В рамках Форума состоится панельная дискуссия с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, ректора Северо-Кавказского федерального университета, представителей органов исполнительной власти Ставрополья и экспертов креативных индустрий.

Отдельным событием программы станет Общероссийский съезд региональных руководителей организации «Улицы России».

«Я очень рад, что Форум «Улицы России» проходит в Ставрополе, ведь именно тут в 2019 году был придуман концепт объединения улиц нашей страны. За 3 года из маленького кусочка программы, Форум стал сначала всероссийским сообществом, а затем – Общероссийской общественной организацией. Сегодня мы обсуждаем новое конкурентоспособное направление креативных индустрий – креативную экономику улиц.

Мы говорим о необходимости внесения правок в Распоряжение Правительство Российской Федерации о концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. Ну и конечно, Форум – это праздник, когда мы встречаемся с коллегами со всей страны и обучаемся новым технологиям», – отметил председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России» Валентин Работенко.

Регистрация на сайте https://forum.streetrussia.ru/. Участников ждут лекции, тренинги, мастер-классы по целеполаганию, работе с внутренними и внешними ресурсами для достижения личных и профессиональных целей, мотивации, личному бренду, работе в команде, игры на командообразование и вечерние экскурсии. Форум «Улицы России» – уникальная возможность для деятелей уличной культуры и спорта со всей страны обменяться опытом, пообщаться с лидерами мнений, получить ответы на актуальные вопросы, прокачать навыки и создать новые перспективные проекты.

Подробная информация доступна на официальном сайте организации: https://streetrussia.ru и в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/streetrf.

Организаторами Форума выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России», Правительство Ставропольского края, Северо-Кавказский федеральный университет, Общественная организация «ОФФБИТС» при поддержке Фонда Президентских грантов и Международного общественного проекта «КАРДО».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и при поддержке СОНКО Правительством Ставропольского края. Проект Форума «Улицы России» входит в программу развития уличной культуры и спорта «Уличная Классика» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Справочно: «Улицы России» – общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта, имеющая 45 региональных отделений. С сентября 2020 года активно продвигает проекты для поддержки уличной культуры и ее деятелей: Международная конкурс-премия «КАРДО», Всероссийский фестиваль «Уличная классика», Всероссийский образовательный форум. В феврале этого года организация запустила авторский образовательный курс «Менеджер уличной культуры». В программе обучения 20 лекций и 3 модуля: «Личность», «Команда» и «Сообщество». Слушателями курса стали 115 молодых людей со всей страны.

Согласно исследованиям организации, в России более 10 млн человек занимаются уличными культурами спортивного и творческого характера, и более 40 тысяч мероприятий в год проводятся в стране в области уличной культуры и спорта. Одна из важнейших миссий Улиц России – это создание условий для самореализации лидеров уличных культур, поддержка инициатив и талантов.

Положение о Всероссийском форуме уличной культуры и спорта «Улицы России» /press-tsentr/obyavleniya/Preview.pdf