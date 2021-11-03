Форум «Сообщество»: участники обсудили реализацию и достижение целей национальных проектов

Продолжается работа форума «Сообщество». На дискуссионной

площадке «Национальные цели и проекты: сотрудничество общества и

власти» участники затронули проблемы реализации и достижения целей

национальных проектов.

Заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка

высказал мнение о том, что «национальные проекты должны

ориентироваться на достижении национальных целей, а не на кассовый

расход. Если реализация национальных проектов не приводит к достижению

целей, то необходимо в них вносить изменения, менять их».

Лена Ефремова, член Общественной палаты РФ, заместитель Председателя

Общественной палаты Якутии отметила, что в целях эффективного контроля

за реализацией нацпроектов у нас в регионе на уровне Общественной палаты

республики необходимо создать Координационный совет по национальным

проектам и народосбережению — по опыту Общественной палаты России.



Сергей Расторгуев, председатель Комиссии по вопросам культуры,

искусства и духовного развития Общественной палаты РС (Я):

«Поддерживаю предложение участников дискуссии, что планирование и

реализация национальных проектов должны проходить широкое

общественное обсуждение с привлечением стейкхолдеров и экспертов,

бизнес-сообществ и гражданского общества. Это и является одним из

основных критериев их эффективности».

