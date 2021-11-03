Форум «Сообщество»: участники обсудили реализацию и достижение целей национальных проектов
Продолжается работа форума «Сообщество». На дискуссионной
площадке «Национальные цели и проекты: сотрудничество общества и
власти» участники затронули проблемы реализации и достижения целей
национальных проектов.
Заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка
высказал мнение о том, что «национальные проекты должны
ориентироваться на достижении национальных целей, а не на кассовый
расход. Если реализация национальных проектов не приводит к достижению
целей, то необходимо в них вносить изменения, менять их».
Лена Ефремова, член Общественной палаты РФ, заместитель Председателя
Общественной палаты Якутии отметила, что в целях эффективного контроля
за реализацией нацпроектов у нас в регионе на уровне Общественной палаты
республики необходимо создать Координационный совет по национальным
проектам и народосбережению — по опыту Общественной палаты России.
Сергей Расторгуев, председатель Комиссии по вопросам культуры,
искусства и духовного развития Общественной палаты РС (Я):
«Поддерживаю предложение участников дискуссии, что планирование и
реализация национальных проектов должны проходить широкое
общественное обсуждение с привлечением стейкхолдеров и экспертов,
бизнес-сообществ и гражданского общества. Это и является одним из
основных критериев их эффективности».
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