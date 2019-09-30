Форум «Образование — драйвер развития» объединил районы и города

В течение двух дней в с. Верхневилюйск, на базе Верхневилюйского республиканского лицея-интерната Михаила Алексеева, проходил Вилюйский образовательный форум (ВОФ), приуроченный 190-летию основания в Вилюйском регионе первой школы и началу становления системы образования Якутии.

В нем приняли участие более 500 педагогов и общественность Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, Нюрбинского, Кобяйского и Хангаласского улусов и г.Якутска, которые работали по нескольким площадкам для принятия совместных решений по совершенствованию управления образованием и повышению качества образования в Вилюйском округе, масштабированию лучших педагогических практик. Также в работе форума приняли участие ведущие эксперты в области общего, дошкольного образования и науки из г. Якутска, а также центральных городов России.

В рамках форума проведены панельные дискуссии, презентации образовательных проектов, дискуссионные площадки, семинары для работников образования, круглые столы. На круглом столе под руководством председателя Постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосии Габышевой обсужден ход реализации Указа Главы Якутии «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)».

27 сентября, в День государственности РС(Я), в рамках форума состоялось знаменательное событие – открытие пансионата для учащихся Республиканского лицея-интерната им. М.А. Алексеева.

Глава республики Айсен Николаев приветствуя участников торжества отметил, что благодаря государственности в республике большое внимание уделяется развитию системы образования, важнейшей задачей которой является формирование у юных якутян высокого интеллекта, духовного роста, чувства патриотизма и гражданственности.

«Здание Верхневилюйского республиканского лицея-интерната было введено в 2000 году, тогда же 19 лет назад должно было начаться строительство пансионата для детей, которые приезжают сюда учиться из соседних наслегов и улусов республики. Уверен, что с вводом нового пансионата дело, начатое народным учителем Михаилом Андреевичем Алексеевым, обязательно будет продолжено, а желающих учиться в Верхневилюйском лицее станет еще больше», — сказал Глава Якутии Айсен Николаев.

Министр образования и науки РС(Я) Владимир Егоров акцентировал внимание на новом формате проведения форума, консолидацию районов для решения актуальных задач образования Якутии.